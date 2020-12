Tras nueves años, Jesy Nelson anuncia su salida de Little Mix por salud mental

Ciudad de México.- Jesy Nelson confirmó que ha dejado Little Mix, tras revelar que nueve años de estar en la banda "afectaron su salud mental", así lo dio a conocer el diario The Sun.

La estrella de 29 años compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde les explicó a sus seguidores los motivos por los cuales abandonaba la agrupación.

La noticia llegó un mes después de que dijera que iba a tomar un descanso prolongado por “razones médicas privadas”.

La estrella también agradeció a sus compañeras de banda Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirlwall.

Además agregó que necesita espacio personal, lejos de la presión de formar parte de un grupo como Little Mi..

Little Mix respondió a la declaración en Twitter, compartiendo su tristeza por la decisión de Jesy, pero insistiendo en que entendieron y apoyaron su elección.

After an amazing 9 years together Jesy has made the decision to leave Little Mix. This is an incredibly sad time for all of us but we are fully supportive of Jesy.

We love her very much and agree that it is so important that she does what is right for her mental health and well-being. We are still very much enjoying our Little Mix journey and the 3 of us are not ready for it to be over.