Tras retirarse los senos, Elliot Page presume sus cuadritos y pectorales

Poco a poco es más evidente el cambio que Elliot Page (antes Ellen Page) está teniendo en su transición como persona transgénero.

Ahora el actor mostró por primera vez su torso a todos sus seguidores en Instagram, donde posteó una imagen en traje de baño en la que muestra su cuerpo después de la mastectomía a la que se sometió hace algunos meses.

El actor de 34 años presumió su abdomen ejercitado en la imagen que publicó en su red social en donde acompañó la imagen con la frase "Primer traje de baño del bebé trans" y en donde se le ve sonriendo.

A unas horas de publicar la imagen ya cuenta con casi dos millones de likes y su Instagram registra más de cinco millones de seguidores.

Hace tres semanas, Elliot confesó en una entrevista con Oprah Winfrey que el proceso de transición le "salvó la vida" y que decidió contar sobre ello a sus fans para ayudar a generar consciencia acerca de la discriminación y amenazas que enfrentan las personas transgénero.

"Quería hablar sobre esto por un par de razones. Quería compartir con las personas cómo esto me ha cambiado la vida y quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que esto me salvó la vida y es el caso para muchas otras personas", dijo.