Tras su separación, canciones de Daft Punk se disparan

ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de Daft Punk transmitieron la música del dúo electrónico francés por millones el lunes pasado, después de que el grupo anunció su separación.

Las transmisiones de Daft Punk se dispararon casi un 500 por ciento el pasado lunes en comparación con el domingo, mientras que las ventas de canciones aumentaron un mil 335 por ciento y las ventas de álbumes digitales aumentaron un 2 mil 650 por ciento, según Alpha Data, sitio que utiliza Rolling Stone para sus listas musicales.

Desde su álbum debut Homework hasta la reluciente discoteca de Random Access Memories, ganadora del Grammy en 2013, los fanáticos tenían mucho repertorio musical para elegir.

En general, fue su segundo álbum Discovery, que envió la música electrónica en una nueva dirección en 2001 y ocupa el puesto 236 en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Discovery tuvo más de 1,5 millones de reproducciones el lunes, un aumento del 429 por ciento, en comparación con el día anterior. El álbum también vio un aumento en las ventas de álbumes digitales de más del 8 mil por ciento.

El lunes, sus siguientes cinco álbumes más populares en las plataformas digitales fueron: Random Access Memories, Homework, Alive 2007 y TRON: Legacy.

Las canciones más reproducidas de Daft Punk fueron: "Get Lucky", "One More Time", "Harder Better Faster Stronger", " Around the World" y "Instant Crush ".

Spotify reportó un aumento del 242 por ciento en los "descubrimientos" de Daft Punk el martes, con casi medio millón de personas (459,334) transmitiendo Daft Punk por primera vez ese día.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de-Homem Christo, anunció el lunes que se separaban en un video de ocho minutos de duración llamado "Epílogo".

