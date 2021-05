Los premios Tony, que se retrasaron mucho, recibieron una fecha de emisión en otoño y un lienzo de transmisión de cuatro horas para celebrar la temporada de Broadway acortada por la pandemia que revolucionó el mundo del teatro.

Los productores de la transmisión por televisión anunciaron el miércoles que los Tonys se llevarán a cabo el 26 de septiembre y se transmitirán por CBS y Paramount+. Como para recuperar el tiempo perdido, el evento habitual de tres horas ha agregado una cuarta hora.

Este año, la entrega de premios comenzará a las 7 pm ET / 4 pm PT en Paramount + exclusivamente, luego dos horas más tarde continuará en CBS con un evento de concierto en vivo “con artistas superestrellas de Broadway y ganadores del premio Tony reuniéndose en el escenario para interpretar clásicos queridos. y celebre la alegría y la magia del teatro en vivo ". La velada culminará con la entrega de los tres principales premios: mejor obra, mejor reposición y mejor musical.

"No hay nada que se compare con la magia del teatro en vivo, y estamos encantados de poder compartir su regreso de celebración y el increíble talento y el arte de la temporada 2019-2020 abreviada con los fanáticos del teatro en todas partes", dijo un comunicado de Charlotte. St. Martin, presidente de The Broadway League, y Heather Hitchens, presidenta y directora ejecutiva del American Theatre Wing.

No hubo información sobre si habría un anfitrión.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos del teatro, pero con quejas de que la mayor parte de los premios, los de actuación, dirección y técnicos, solo serían accesibles para los clientes de Paramount +. El plan es similar al empleado por los Grammy (la mayor parte de esos premios se transmiten en un evento previo al espectáculo), aunque se puede acceder de forma gratuita.

Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo de 2020, eliminando todos los espectáculos, incluidos 16 que aún estaban programados para abrir en la primavera. Los espectáculos de Broadway han recibido luz verde para reiniciarse y el primero será "Hadestown" el 2 de septiembre.

Los organizadores buscan un teatro de Broadway como base para el evento en persona. Pero presumiblemente, la fecha del 26 de septiembre para los Tony significa que los programas nominados pueden estar listos para presentarse en la transmisión desde sus respectivos teatros en casa para reducir la sobrepoblación.

Nominados en los premios Tony

Las nominaciones de esta temporada se obtuvieron de solo 18 obras de teatro y musicales elegibles, una fracción de los 34 programas de la temporada anterior. Durante la mayoría de los años, hay 26 categorías competitivas; este año hay 25 con varios agotados.

El sobrio musical "Jagged Little Pill", que se basa en el gran álbum de Alanis Morissette de 1995 para contar la historia de una familia estadounidense que se sale de control, tiene la mayor cantidad de nominaciones con 15.

Hay tres nominados a los mejores musicales: "Jagged Little Pill", "Moulin Rouge: The Musical" y "Tina - The Tina Turner Musical". Y hay cinco nominados a mejor obra: "Grand Horizons", "The Inheritance", "Sea Wall / A Life", "Slave Play" y "The Sound Inside".

Pisando los talones de "Jagged Little Pill" por el número total de nominaciones está "Moulin Rouge!", Una adaptación de máquina de discos de la película hiperactiva de Baz Luhrmann de 2001 sobre lo que sucede en un club nocturno parisino de principios de siglo 14 asentimientos.

Dos ofertas muy diferentes están relacionadas con 12: "Tina - The Tina Turner Musical", que cuenta la vida del ícono del rock con canciones que incluyen "Let's Stay Together" y "Proud Mary" y "Slave Play", de Jeremy O. Harris Un trabajo innovador y vigorizante que mezcla raza, sexo, deseos tabú y clase. La docena de asentimientos hacen de “Slave Play” la obra más nominada en la historia de los Ton

