Tratamiento para ser mamá de nuevo hace llorar a Violeta Isfel en pleno programa

Debido a un tratamiento hormonal para volver a ser mamá, la actriz y conductora Violeta Isfel ha tenido cambios en su cuerpo que la tienen inestable emocionalmente.

Tan es así que en un programa televisivo la estrella rompió en llanto al mencionar que no se reconoce al verse al espejo.

"Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada, me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: 'esta mujer eres y ve todo lo que ha recorrido'", dijo en la emisión.