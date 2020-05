Tribunal falla a favor de Julio Iglesias en juicio de paternidad

México.- Julio Iglesias no es el padre biológico de Javier Santos. Esto es lo que concluyó este pasado jueves la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, revocó la sentencia que ya dictó el pasado mes de julio, por la que el Juzgado de Primera Instancia 13 de la misma ciudad daba la razón a Santos en su lucha por demostrar que es hijo legítimo de Julio Iglesias.

El alegato que se utilizó para revocar aquella sentencia, fue que era una demanda por paternidad ya juzgada, porque hace 30 años la interpuso la madre de Sánchez Santos y que en esa ocasión se llegó a la conclusión de que Julio Iglesias no era el padre.

Al darse a conocer este veredicto, Javier Sánchez Santos escribió en su cuenta de Instagram su sentir ante este revés de las autoridades españolas.

"Hoy 7 de mayo la historia se vuelve a repetir. El juzgado provincial de Valencia vuelve a fallar a favor de mi padre, por segunda vez en esta historia interminable, la justicia le da la razón a alguien que se ha estado riendo de ella", escribió.

"No sé qué más tengo que hacer, tan sólo me queda luchar, aunque ahora mismo no tenga muchas ganas. Sé que cuento con el apoyo de mucha gente, pero sobre todo de mi familia. Perdonarme si estoy ausente por un tiempo, pero es hora de reflexionar y de centrarme en mi gente”, finaliza la publicación.