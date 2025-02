Tunden a Karla Sofía Gascón por afirmar que la felicidad no existe

El pasado persigue a Karla Sofía Gascón, reconocida actriz nominada al Oscar por su actuación en Emilia Pérez. Ahora, vuelve a estar en el centro de la polémica tras declaraciones en las que afirma que la felicidad no existe, afirmando además que ella “nunca ha sido feliz”.

Durante una entrevista en Podium Podcast el año pasado, la actriz afirmó que no cree en la existencia de la felicidad, calificándola como una ilusión y señalando que solo representa la ausencia de sufrimiento en determinados momentos.

“Yo no soy feliz nunca. Es que para mí la felicidad no existe, es como el frío, es la falta de calor. La felicidad para mí es la ausencia de sufrimiento en ciertos instantes, es mentira. El ser humano no es feliz. Su base es el sufrimiento, nacemos llorando, nos morimos jodidos, yo no he visto a nadie que se muera feliz y a gusto de decir ‘qué alegría, me muero’”,