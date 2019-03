Fans de BTS tunden a Mattel por las figuras de BTS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, Mattel dio a conocer que lanzará la primera colección de muñecos de BTS.

El lanzamiento está programado para el próximo 1 de septiembre, pero la empresa estadounidense ha dado a conocer, a través de redes sociales, detalles de cómo lucirán los muñecos de Jimin, Jungkook, V, Jin, Suga, J Hope y RM.

Mattel ha procurado mantener alegre al ARMY, pues ha respondido atentamente todas las preguntas de los fanáticos por medio de Twitter. Los fans en México se han preguntado si la colección estará disponible en nuestro país, a lo que han contestado: “Este verano compartiremos el amor BTS con tiendas de todo el mundo”.

Ya se que no tienen nada que ver pero cuando ví las fotos de los muñecos de Mattel no pude no pensar que el muñeco de Namjoon se parece más a Lay de exo que el propio Nam. Esto igual es mi opinión y no vine acá a burlarme ni a ofender a Lay ni BTS #BTSxMattel @BTS_twt pic.twitter.com/lzC4kr8DWS