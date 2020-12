Twenty One Pilots lanza “Christmas Saves The Year”, su nuevo tema navideño

Estados Unidos.- La agrupación Twenty One Pilots sorprendió a sus fans durante esta temporada decembrina con el lanzamiento de su tema navideño llamado “Christmas Saves The Year”.

La banda realizó el anuncio de la nueva canción a través de sus redes sociales. De acuerdo con Tyler Joseph y Josh Dun, integrantes de la agrupación, explicaron que la canción fue escrita y grabada en la casa de Tyler, el vocalista.

