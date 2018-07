Twitter purgó su plataforma, famosos pierden seguidores

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La red social Twitter realizó una limpieza de cuentas falsas que afectó, y mucho, a personalidades famosas en el mundo entero, incluso a políticos, tal es el caso de Katty Perry, Justin Bieber y Barack Obama, quienes fueron de los que más seguidores perdieron.

También te puede interesar: Modelo amamanta a su bebé durante una pasarela

Una de las mayores perdedoras en la gran purga de seguidores de Twitter de 2018 fue Katy Perry, pues 2,8 millones de sus seguidores desaparecieron en cuestión de horas.

En la misma situación se encuentran el cantante Justin Bieber y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama quienes siguieron a Perry en la cima de una larga lista de celebridades, políticos, estrellas de redes sociales y organizaciones de noticias que vieron caer las cifras de sus seguidores.

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy