Úlcera péptica pone en pausa gira de Bruce Springsteen

El músico y compositor estadounidense Bruce Springsteen dio a conocer en redes sociales que lamentablemente su gira de 2023 se pondrá en pausa, debido a un padecimiento médico que le ha causado dolor desde hace un tiempo.

(1/5) Bruce Springsteen has continued to recover steadily from peptic ulcer disease over the past few weeks and will continue treatment through the rest of the year on doctor's advice. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo