Umberto Veloz le canta a la vida y al amor

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de ser reconocido en todo el mundo con su fusión de latin jazz y su impecable voz de tenor, Umberto Veloz ha decidido conjuntar sus emociones en un disco de baladas, el cual contiene temas inéditos, covers de grandes compositores y temas de su autoría, todos con la esencia del hombre que le canta a la vida y al amor.

“Este disco tiene temas inéditos y también temas de grandes compositores como Pancho Céspedes, Carlos Macías, Raúl Ornelas, un tema del maestro Armando Manzanero, Enrique Virrueta y Charly González y pues estoy haciendo los temas que a mí más me gustan, la mitad del disco es de temas inéditos, otros de mi autoría, con los que me estoy estrenando como cantautor pues anteriormente mis temas los han cantado otros, ahora los voy a sacar pero con mi voz, temas que nunca se han escuchado como Enamorado”, detalló en exclusiva para Novedades Quintana Roo el compositor Umberto Veloz.

En este nuevo disco, Umberto se da un regalo de cumpleaños hecho a su gusto…

“Estaré grabando temas de otros autores, pero que a mí me gustan no tanto que sean éxitos, por ejemplo Tu Olvido de Carlos Macías y de Pancho Céspedes, Todavía, la verdad es que me estoy dando la oportunidad de hacer un disco con la música y los temas que me gustan y hacer mi propuesta y que la gente que se pueda sentir identificada con ello sea quien lo escuche. Creo que es un disco muy interesante con arreglos muy padres, tienen algo de retro, la música con la que yo crecí fue Earth, Wind and Fire, Chicago, la música de las grandes bandas, así que en este proyecto fusiono esto con lo latin, es un disco diferente formado por 16 temas”, puntualizó.

Prepara además otro nuevo disco

“A la par de este, estoy grabando otro disco que estaré lanzando en Europa y Asia porque es otro mercado más enfocado al jazz y a esa fusión que hago con el folk y el latin jazz y como regalo para las fiestas patrias, estoy haciendo arreglos de un tema con mariachi. Enamorado será grabado en diferentes géneros musicales, balada, salsa y mariachi y estarán disponibles en las plataformas digitales”, detalló.

Arranca su gira Íntimo

Previo al lanzamiento oficial del material completo “Hablaré de tu amor”, Umberto Veloz visitará algunos estados de la República Mexicana y será en Monterrey, la tierra que lo vio crecer”, donde presentará los 19 temas en un concierto íntimo que grabará en vivo, aproximadamente en el mes de octubre.

“Tenemos invitaciones para diferentes estados, el disco lo lanzaré en octubre en Monterrey y el concierto se grabará en vivo, regreso a la ciudad donde crecí, donde están mis raíces y ahí lo lanzaré, nos invitaron a Guanajuato, Guadalajara y otras ciudades. Nunca he cantado en Cancún, pero espero pronto cuadrar fechas para estar con ustedes, yo encantadísimo”, finalizó.