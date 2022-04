Un par de alas remplazaron los ojos de Belinda en el pecho de Nodal

Christian Nodal reveló que unas alas fue lo que remplazaron los ojos de Belinda que el cantante tenía tatuado en el pecho, diseño que se realizó cuando los artistas estaban comprometidos.

Luego de los tantos rumores que se manejaron sobre los famosos tattos que se hizo el intérprete de “No te contaron mal” en honor a Belinda, el artista reveló en una entrevista para el programa matutino “Venga la Alegría” que tatuajes se tapó.

“Tenía unos ojos aquí (señala el pecho) me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho” de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio” confesó el cantante.

¿Qué proyectos tiene en puerta Nodal?

Christian Nodal reveló dos proyectos que tiene en mente, pues próximamente lanzará una marca de tequila, de la cual no reveló más detalles.

📹| Christian Nodal cantando: Se Me Olvidó en el Palenque de la Feria de San Marcos de Aguascalientes.



Además anunció que abrirá un estudio de tatuajes, una de las cosas que le apasiona mucho desde pequeño.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, y ya aprendí a tatuar. Tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, detalló Nodal.

Finalmente, el artista fue cuestionado sobre su ruptura con la princesa del pop, sin embargo prefirió guardar silencio, y solo refirió a que se encuentra bien emocionalmente.

“Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó”, puntualizó.