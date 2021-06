Un sueño hecho realidad: Juanes sobre su colaboración con Metallica

A través de redes sociales, Juanes y Metallica informaron que el colombiano interpretará una de las canciones más representativas de la banda en en el nuevo álbum "The Metallica Black List".

"Honrado de hacer parte de la celebración de los 30 años del black álbum. Recuerdo esos días en Medellín escuchándolo una y otra vez sin parar. Esto es un puto sueño hecho realidad! Gracias @metallica por invitarme y hacerme una vez más parte de la familia!!!", se lee en el mensaje que acompaña el video.

Juanes había incluso interpretado una canción de esta banda, "Seek And Destroy", en Rock al Parque en el 2019, y había obtenido aplausos y buenas críticas por esto.

¿Qué canción interpretará Juanes?

Pero no había participado en un álbum de la banda, como ocurre ahora, con su interpretación de "Enter Sandman". Tuvo la responsabilidad de interpretar uno de los himnos de Metallica, cuya historia comenzó cuando fue lanzado como sencillo principal del legendario álbum Metallica, también conocido como "The Black Album".

Los covers no acaban!! Es un puto sueño ser parte los 30 años del black álbum 🔥🔥🔥 Gracias @Metallica por hacerme parte de esto https://t.co/ZvxZYUQJ75 — Juanes (@juanes) June 22, 2021

El nuevo álbum cuenta con 12 canciones clásicas del grupo integrado por James Hetfield, Kirk Hammett, Jason Newsted y Lars Ulrich.

Ambas canciones, "Enter Sandman" y "Nothing Else Matters", son las encargadas de abrirle camino a The Metallica Black List que tendrá su lanzamiento oficial el 10 de septiembre.

The Metallica Blacklist’, estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año y y cuyas ventas se destinarán a diferentes organizaciones benéficas escogidas por los artistas participantes, tales como la Fundación "Mi sangre", de Juanes, y la fundación "Within My Hands", de Metallica.

