Uno de los programas más famosos de la televisión es sin duda alguna la serie "31 Minutos" que ha traído millones de risas con sus divertidos personajes de marionetas, los cuales están a cargo de una serie para explicar a los pequeños del hogar la situación difícil que se vive actualmente por la pandemia de COVID-19.

En algún capítulo del famoso programa chileno, Calcetín con Rombos Man, uno de los personajes más queridos por los niños ya había explicado la importancia de porque los niños deben estar informados y es que el decía que "Todo niño tiene derecho a la información", es por ello que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se unió con la serie infantil para informar a todos los niños la importancia de cuidarse en estos tiempos de pandemia, al igual que tomar las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios.

El conductor de dicha serie es Juan Carlos Bodoque, el cual pretende cautivar a su audiencia con sus ocurrencias y reportajes, dicha serie consta de cuatro bloques y se transmitirán a través de su Instagram oficial.

La iniciativa lleva por nombre "Cuarentena 31" y tiene como objetivo principal hablar de todos los temas que afectan a la población infantil durante la pandemia.

El primer capítulo abarca el tema de estudiar en casa, lo difícil y desesperante que puede llegar a ser, pero también la importancia que tiene el estudio en nuestras vidas, de igual forma dan algunos tips para la preparación de las tareas y la organización de los horarios.

En el capítulo se muestra a Bodoque teniendo una conversación con Corchetis una niña que estudia y debido a la pandemia no puede ir a la escuela de forma presencial, en dicha videollamada, Joaquín le pregunta qué cambios ha habido en su persona y de qué forma ella ha logrado superar los retos de estudiar en línea.

"Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mi me encanta aprender, no hacer las tareas por obligación, incluso he tenido tiempo de continuar escribiendo y si eres desordenado has un horario, avanza a tu ritmo y asocia tu tarea con las cosas domésticas", expresó Corchetis.