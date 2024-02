Universal Music Group (UMG) ha anunciado la retirada de los catálogos de renombrados artistas, incluyendo a Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, y Drake, de la plataforma de videos cortos TikTok. Este movimiento llega después de desacuerdos significativos durante las negociaciones para renovar el contrato entre la discográfica y la popular red social.

El vasto repertorio de UMG, que incluye a figuras icónicas como The Beatles, Elton John, y muchos más, ya no estará disponible en TikTok a partir de hoy. Según UMG, el acuerdo de licencia expiró y no será renovado debido a discrepancias principalmente económicas y creativas entre ambas partes.

En una declaración oficial, UMG reveló que las principales preocupaciones incluían la falta de una compensación adecuada para artistas y compositores, la protección contra los efectos negativos de la inteligencia artificial (IA) en los artistas humanos, y la seguridad en internet para los usuarios de TikTok.

La discográfica sostiene que TikTok propuso una tarifa para artistas y compositores que es solo una fracción de lo que pagan otras plataformas sociales importantes. Además, afirmó que TikTok representa solo alrededor del uno por ciento de sus ingresos totales, sugiriendo que la plataforma está intentando construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la misma.

"TikTok está tratando de construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la música" , expresó UMG.

Universal Music ha comenzado a eliminar los catálogos de música de los artistas que representa (Taylor Swift, The Weeknd, Lana del Rey, BTS, Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish, Danna Paola, Etc) de TikTok. pic.twitter.com/bmFLM1PJFY — Indie 505 (@Indie5051) February 1, 2024

TikTok respondió negando estas afirmaciones, asegurando que prioriza a los artistas y colabora con todos los sellos y editoras de música para proporcionar una plataforma beneficiosa para todos. La red social calificó las acciones de UMG como "egoístas" y no en el mejor interés de los artistas, compositores y fans.

Además de las disputas económicas, UMG también señaló preocupaciones sobre nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, considerándolas como una amenaza potencial para los artistas. Acusó a TikTok de desarrollar herramientas que podrían diluir masivamente el fondo de regalías para artistas humanos, respaldando así la sustitución de artistas por la IA.

Como último punto, UMG planteó inquietudes sobre la seguridad en TikTok, alegando que la plataforma no ha abordado de manera satisfactoria el discurso de odio, la intolerancia, la intimidación y el acoso. Describió el proceso de eliminación de contenido problemático en TikTok como "monumentalmente engorroso e ineficiente" .

Con información de Reforma.