Escapade y Morgan, el dúo trans que protagoniza un cómic de Marvel

La comunidad trans tendrá dos nuevos referentes: se trata de Shela Sexton, cuyo nombre para combatir la justicia es Escapade y Morgan Red, su mejor amiga quienes tendrán su propia historia en el universo Marvel.

Las heroínas tendrán su debut el 22 de junio, durante el mes del orgullo LGBTQ+, dentro del Marvel’s voices: pride #1, cómic escrito por Charlie Jane Anders y dibujado por Ro Stein y Ted Brandt.

"Yo quería ser súper clara en que ser un mutante no es una metáfora de ser trans y viceversa", detalló esta semana Jane Anders en una entrevista para el sitio oficial de Marvel.

Para la escritora, era importante tener a la comunidad trans representada en el cómic, por lo que Shela estará acompañada por Morgan Red, su mejor amiga, quien también es una mutante trans, y otros personajes.

Anders, quien también pertenece a la comunidad trans, describió a Shela como una persona con un fuerte sentido de justicia y una profunda lealtad.

