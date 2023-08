‘Used to be young’: una carta de Miley Cyrus para el amor propio

La nueva canción de Miley Cyrus ‘Used to be young’ ha sido un tremendo éxito en todas las plataformas de música y claro, también en los corazones de las personas.

A través de redes sociales, la cantante publicó un pedazo de la canción, donde se le puede ver consumida por las emociones que recorren su cuerpo, mientras canta la historia de su vida.

USED TO BE YOUNG. OUT NOW.



This song is about honoring who we’ve been, loving who we are & celebrating who we will become. I feel proud when reflecting on my past and joyful when thinking about the future. I am grateful to my loyal fans who make my dreams a reality daily. I am… pic.twitter.com/pUVRNlB1RD