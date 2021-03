¡Usted no aprende..! catalogan de misógino a Luisito Comunica por una foto en Instagram

Ciudad de México.- El youtuber Luisito Comunica volvió a hacer polémica al publicar en su cuenta de Instagram la imagen de una prenda íntima que le regaló su novia, la modelo Arianny Tenorio, en la que según asegura, ella mandó imprimir una foto suya sacando la lengua sobre la parte de los genitales.

Ante el peculiar regalo de unos boxers personalizados de la marca Calvin Klein, internautas lo volvieron a acusar de machista y misógino.

Orgulloso él escribió en la descripción de la foto "Mi novia me regaló estos calzones" y aunque muchos de sus fans aplaudieron la acción, hubo quienes consideraron que el creador de contenido está buscando provocar críticas feministas.

Anteriormente Lusito se ha visto envuelto en polémicas gracias a sus publicaciones, estas son algunas de ellas:

En su viaje a Kenia compartió videos junto a los habitantes del país africano, pero muchos de sus seguidores protestaron sobre sus videos y publicaciones, en los que posaba junto a niños y algunos rituales culturales. Lo tacharon de racista y de irrespetuoso con las culturas.