Usuarios se quejan del escaso catálogo de HBO MAX en su estreno

MÉXICO.- Esta madrugada el servicio de HBO MAX finalmente llegó a Latinoamérica trayendo los estrenos más esperados por los fans tales como 'Friends The Reunion', 'The Nevers' y 'The Flight Attendant'.

Lamentablemente no todos los usuarios quedaron satisfechos con el catálogo inicial de la nueva plataforma de HBO, que por cierto, viene a reemplazar a su aplicación actual de HBO GO.

Las quejas no se hicieron esperar en Twitter por la falta de algunos títulos que sí se encuentran disponibles en EEUU, justo como cuando Disney+ aterrizó en tierras mexicanas.

South Park, Mortal Kombat, Godzilla Vs. Kong, fueron algunos de los títulos con los que se publicitó HBO Max, pero que al momento de su estreno no se encuentran disponibles.

La gran ausencia es del show de 'Adult Swim', South Park, ya que era una de las series más esperadas por los internautas que hasta el día de hoy no se encuentra en ninguna plataforma de video en Latinoamérica.

Actualmente HBO Max cuenta con una promoción bastante atractiva para todo aquel que quiera probar la nueva plataforma de video, que no solo incluye películas y series, también te da acceso total a la UEFA Champions League en exclusiva.

Precios de HBO MAX en México

HBO Max tiene un costo por promoción de $49 pesos por un mes de servicio limitado únicamente a dispositivos móviles y sin la opción de mirar contenido en 4K.

También puedes contratar su segundo plan que de igual manera tiene un precio de promoción de $74.50 por un mes de servicio; este plan te permite ver contenido hasta en 3 dispositivos y acceso a resoluciones superiores al FHD.

