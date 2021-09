Utilizan foto de la chef Betty como publicidad engañosa

Betty Vazquez, es una de las chef más queridas por el público y los integrantes del programa culinario Master Chef, gracias a su forma de conectar la comida con los sentimientos de las personas.

También somos testigos del cambio físico de la Chef, y es que en las primeras temporadas conocimos a la Chef Betty con sobre peso, temporadas después dio un cambio drástico en su físico para bien, pues a la Chef se le puede ver más segura y radiante.

Pero a raíz de este cambio, las empresas que se dedican a ofrecer “productos milagrosos” aprovechan imágenes de personas que han logrado cambios en su cuerpo, a base de disciplina y no de suplementos alimenticios.

En este caso la Chef Betty fue utilizada por una empresa la cual vende un suplemento alimenticio llamado “Biolica”, este producto promete a los consumidores bajar 11 kilos en dos semanas, su precio ronda entre los 790 y 1500 pesos, según el portal de la marca.

La famosa Chef, denunció el uso fraudulento de su foto a través de Instagram en el que advierte a sus seguidores que ella no da crédito al producto.