Valentin Ferrer, pareja de J Balvin presume embarazo en redes sociales

MÉXICO.- J Balvin y la modelo Valentina Ferrer presumieron su embarazo en la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica.

Las estrellas posaron para la lente y compartieron detalles de cómo ha sido el proceso de convertirse en papás.

"Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo", compartió Ferrer para la revista de moda.