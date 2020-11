Vanessa López recuerda el 'infierno' que vivió durante su noviazgo con Eleazar Gómez

MÉXICO.- Vanessa López decidió hacer un video en Instagram para compartir su postura respecto a lo ocurrido con Eleazar Gómez, su expareja, con la modelo Stefi Valenzuela, quien fue golpeada, mordida y estrangulada por su pareja la madrugada de este jueves.

"Yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo diga por aquí, ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años, y hubo quienes no me creyeron, quienes pensaron que solamente quería fama, que quería llamar la atención, lo cual me pareció bastante ridículo, yo nunca jugaría con eso y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado".