Tom Hardy confirma que "Venom" es una trilogía

ESTADOS UNIDOS.- A pesar de que en una reciente entrevista con Esquire, Tom Hardy dio la impresión de que estaba considerando retirarse de la actuación, lo cierto es que el histrión todavía tiene obligaciones que cumplir en la pantalla grande. Una de estas obligaciones es con la franquicia de Venom, la cual podría concretarse en caso de que la primera cinta del personaje resulte un éxito. En entrevista con Total Film Magazine, Hardy reveló que su contrató con Sony incluye tres películas del personaje, pero éstas sólo van a realizarse si la primera logra una conexión importante con las audiencias. El actor declaró lo siguiente:

“Estoy abierto a lo que quieran hacer con él. Firmé para tres películas, entonces la puerta está abierta. Ya veremos la respuesta de la gente. Creo que es un personaje increíble y amo interpretar a ambos. Ésta es sólo una degustación y, para Sony, el lanzamiento del universo de Venom. Todos lo pensamos como un universo separado. Lo que sea que Sony quiera agregarle después, tendrá un efecto importante. Pero veamos primero qué sucede cuando ésta se estrene”, indica el portal de noticias Cinepremiere.

Cabe mencionar que este tipo de contratos son el estándar en el mundo de los superhéroes (y antihéroes) de Marvel y DC. Sin embargo, la mayoría de estos acuerdos sólo aseguran la participación del actor en las películas, pero no aseguran que estos proyectos se llevarán a cabo. Como ejemplo, podemos recordar lo que ocurrió con Los 4 Fantásticos (2005), franquicia para la cual el elenco estaba comprometido a hacer tres cintas y únicamente lograron hacer dos. Por supuesto, también existen los casos en los que los actores quieren o deciden salirse de sus contratos antes de que estos se cumplan, tal y como sucedió con Hugo Weaving, quien a pesar de haber firmado para interpretar a Red Skull en varias películas, ya no quiso regresar al personaje después de la primera cinta de Capitán América.

No obstante, los resultados en taquilla no son algo que haya detenido a Sony en la creación de este universo. Woody Harrelson reveló que incluso cuando tiene una breve aparición en Venom, su personaje no será importante hasta la secuela, por lo que uno puede deducir que Sony ya tiene una clara idea de hacia dónde quiere ir con estos personajes. Lo único que falta por ver es si las audiencias responden a este universo de personajes de Spider-Man sin el mismo Hombre Araña.