'Venom: The Last Dance' con menos impacto en taquilla durante su primera semana

La tercera entrega de la franquicia del simbionte alienígena de Sony Pictures, “Venom: The Last Dance”, debutó con una taquilla decepcionante en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, al recaudar 51 millones de dólares, según las estimaciones de los estudios.

Aunque la película, protagonizada por Tom Hardy en el doble papel de Eddie Brock y Venom, tenía proyecciones iniciales cercanas a los 65 millones, sus ingresos se situaron significativamente por debajo de los logrados por sus predecesoras.

La primera cinta de “Venom” de 2018 debutó con 80,2 millones de dólares, mientras que la secuela de 2021, “Venom: Let There Be Carnage”, alcanzó los 90 millones, incluso cuando las salas de cine aún se estaban recuperando de los efectos de la pandemia.

El descenso en las cifras de taquilla de “The Last Dance” podría ser una señal preocupante para Sony, aunque aún es posible que la película genere ganancias gracias a su modesto presupuesto de producción de 120 millones de dólares, sin contar promoción y marketing.

En contraste, la película está obteniendo mejores resultados en el mercado internacional, donde ha recaudado 124 millones de dólares durante el fin de semana. Solo en China, acumuló 46 millones en sus primeros cinco días, lo que la coloca como uno de los mejores estrenos de Hollywood a nivel internacional en lo que va del año.

A pesar de este éxito global, “Venom: The Last Dance” ha tenido una respuesta mixta por parte del público y la crítica. Con un 36% en Rotten Tomatoes y una calificación de “B-” en CinemaScore, la más baja en la franquicia, la película dirigida por Kelly Marcel y coescrita por Marcel y Hardy enfrenta un desafío adicional en su camino para consolidarse en taquilla.

Aquí están las cifras de taquilla en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana:

“Venom: The Last Dance” - 51 millones

2. “Smile 2” - 9,4 millones

3. “Conclave” - 6,5 millones

(Con información de AP)