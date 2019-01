En la ciudad natal de Michael Jackson ¡venden casas a un dólar!

Agencia

INDIANA, Estados Unidos.- La ciudad en donde nació y creció el “Rey del Pop”, Michael Jackson, vuelve a ponerse en el escenario público porque ha puesto a la venta viviendas por una cantidad impresionantemente baja

En Gary, Indiana, es posible encontrar a la venta casas por un dólar, sin embargo, el precio de estas viviendas viene acompañado de una condición: deben renovarse en un tiempo no mayor a un año, informa el portal Noticieros Televisa.

En Gary, más de un tercio de las casas están desocupadas o abandonadas, la educación y empleos van en descenso y se ha registrado un aumento en la delincuencia. Estos factores han provocado una notoria decadencia en la ciudad donde ha desaparecido más de la mitad de la población.

Como parte del plan para renovar la ciudad, desde el 2013 los gobernadores empezaron a vender las casas vacías a un dólar siempre y cuando sean renovadas en un período máximo de un año. El problema es que muchos de estos inmuebles requieren cuantiosas reparaciones que van de los 20 mil a los 30 mil dólares.

Aun así, ese precio es mucho menor del que se paga por adquirir una propiedad nueva.

En la página oficial de Gary pueden verse más de una decena de casas que se ofrecen por ese precio.

Por cierto, en esa ciudad se filmó el remake de A Nightmare on Elm Street y la película Transformers: Dark of the Moon.