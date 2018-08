Verónica Castro le dice adiós a 'La Casa de las Flores'

Agencia

MÉXICO.- Manolo Caro confirmó sus intenciones de hacer la segunda temporada de La Casa de las Flores. "No lo voy a negar, me encantaría hacerla", afirmó el director. "Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago".

Al mismo tiempo, el escritor de La Vida Inmoral de la Pareja Ideal (2016) reveló que sí hay futuro para Julián, Paulina, Elena, Claudio, Micaela, Bruno y demás integrantes de la trama. "Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades", comentó Caro sobre la continuidad de la historia.

También te puede interesar: ¿Sabes por qué Aretha Franklin era la Reina del Soul?

En cuanto a la participación del elenco estelar - Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Arturo Ríos - el director no está seguro. "Sería muy aventurado decir que todos quisieran estar on board, quiénes podrían, quiénes no porque con un elenco multi estelar como éste, no sé cuándo se lograría reunirlos. No sé si les interese a ellos", explicó Manolo Caro.

Por lo pronto, Verónica Castro no le ve futuro a Virginia , su personaje. “Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no", comentó Castro durante una mesa redonda.

Manolo apoya a Verónica en su decisión de no participar en la segunda parte porque no hay mucha historia su personaje. "Virginia es un personaje que no vamos a dar ningún spoiler, pero tiene un principio y un final en esta temporada. Adoro con locura a Verónica y sé que tiene muchas ganas de hacer otras cosas, de reinventar lo que está haciendo", aclaró el director de Amor de mis Amores (2014).

Asimismo, el creador enfatiza que aún es prematuro asegurar otra temporada porque Netflix no se la ha pedido. "Ni me lo ha pedido el network, ni yo he empezado a trabajar en ello", apuntó. Por ello, asegura: "Si mañana me hablan para decirme que se acabó La Casa de las Flores, también me quedaría con un buen sabor de boca porque, está mal que yo lo diga, pero hemos tenido éxito y estamos disfrutando este momento. Primero el network tendría que anunciar la temporada".

Por su parte, Cecilia Suárez comentó en entrevista que le gustaría participar en la segunda temporada de La Casa de las Flores. "Yo creo que a todos nos daría mucho gusto si Netflixdecidiera hacer una segunda parte de la serie", expuso la actriz.

Con información del portal Quién.