Verónica Montes dice basta a los prejuicios y no acepta el papel de "rubia tonta"

Ciudad de México.- La actriz Verónica Montes pidió un alto a los estereotipos y a los prejuicios en la industria del entretenimiento, y contó una desagradable experiencia en la que quisieron asignarle el papel de "rubia tonta".

Montes relató que inicialmente ella se había preparado para interpretar a un personaje, pero que el día de su llamado, se enteró que ya no iba a interpretarlo, sino que sería otro.

"El personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta; estudié muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz en nuevas cosas, retarme a mí misma", expresó.

La actriz no aceptó interpretar dicho personaje y se retiró del proyecto.