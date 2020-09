Guadalajara, México.- Vicente Fernández Jr. enfrenta otra denuncia, ahora por tocamientos a una menor. El hijo del cantante fue denunciado ante la Fiscalía del Estado por tocar a una menor de edad, confirmaron fuentes allegadas al caso.

La supuesta víctima es la hija de 14 años de Karina Ortegón, la aún esposa de Vicente Jr. Ante este suceso, el mismo integrante de la familia Fernández desmiente que le haya faltado al respeto a la joven.