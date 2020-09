Vicente Fernández Jr. presume su romance con “La Kardashian mexicana”

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. ha dejado sorprendido a sus seguidores con sus recientes publicaciones en redes sociales donde ha compartido fotografías de su nuevo romance con una joven que es 20 años menor que él, se trata de Mariana González Padilla y es conocida como "La Kardashian mexicana".

Mariana y Vicente se conocieron a través de redes sociales, cuando Vicente se ánimo a mandarle un mensaje por Instagram a la empresaria de Guadalajara, posteriormente se conocieron en persona y después de unos meses decidieron comenzar una relación amorosa.

En una entrevista para el programa "Ventaneando", Mariana aseguró que cada día se enamora más de Vicente ya que es un hombre extraordinario.