Vicente Fernández Jr. se entera que tiene COVID-19 gracias a un pedazo de carne

MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. confirmó, en una entrevista en un programa de espectáculos, que dio positivo a coronavirus.



El hijo del "Charro de Huentitán" compartió que se encuentra bien de salud y que se enteró que padecía la enfermedad de una manera un tanto curiosa.



"Estábamos cenando Mariana (González, su novia) y yo en un restaurante cerquita de la casa de ustedes. Y resultó que me atraganté con un bocado de carne y me llevaron al hospital, me ayudaron a expulsarla (la carne)", relató.