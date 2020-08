Victoria Beckham se defiende de demanda de ex empleada

Ciudad de México.- La diseñadora Victoria Beckham respondió la demanda de una trabajadora que la acusa de presunta explotación al decir que la trabajadora nunca solicitó ayuda para sus labores, y que ya había presentado problemas físicos dos años antes de laborar para ella.

Según documentos legales a los que tuvo acceso el medio The Daily Telegraph, Beckham negó los señalamientos de la demandante, Kristina Kubliene, de 54 años, quien dijo que la famosa la obligó a trabajar 15 horas diarias durante la Semana de la Moda de Nueva York.

De acuerdo con la presunta víctima, quien presentó su querella en abril, la ex Spice Girl la hizo cortar patrones de tela de manera constante durante largas jornadas, lo que le llevó a desarrollar el síndrome del túnel carpiano.

Esta afectación, por la que Kubliene supuestamente requirió de una operación para recuperar el movimiento de sus extremidades, se da en las muñecas y puede provocar desde un entumecimiento hasta dolor en las manos.

La demandante, quien dijo que trabajó para la celebridad durante ocho años, le está pidiendo al menos 75 mil libras (más de 98 mil dólares) por daños, ya que dijo que su carga de trabajo siempre aumentó mientras más cerca estaban las dos semanas del evento anual, reportó El País.

"Ella era una cortadora de patrones y muy buena en su trabajo, pero debido a que era buena tenía la tarea de trabajar durante largos períodos y con telas pesadas", indicó la abogada de Kubliene, Natasha Moyeed, en abril.

"Durante esos momentos le dolían tanto las manos y las muñecas que necesitaba analgésicos para laborar".

En la demanda Kubliene indicó que la marca de Beckham fue negligente ya que supuestamente no implantó medidas para prevenir lesiones a largo plazo entre sus trabajadores, aunque estas declaraciones fueron refutadas por la demandada.

Esta batalla legal se suma a la lista de problemas a los que la esposa del ex futbolista David Beckham se ha tenido que enfrentar en este año, ya que hace unos meses se vio envuelta en polémica debido a que su empresa pidió apoyo económico del gobierno británico para pagar los sueldos de sus trabajadores ya que su empresa se vio afectada por la pandemia.

La gente y varios famosos, entre ellos Piers Morgan, presentador del programa Good Morning Britain, la llamaron "mimada" al decir que se acogió a un plan de acción del gobierno que no fue creado para la gente rica como ella que bien podría pagar sus deudas de su bolsillo.

La ex estrella del pop retiró poco tiempo después de las críticas su petición gubernamental, y una fuente aclaró que ella se sentía fatal por los señalamientos ya que la decisión de realizar ese movimiento no fue suya, sino de los accionistas de la marca, de acuerdo con The Sun.