"Siempre fuiste una chingona", así recordó Alejandra Guzmán a Jenni Rivera

MÉXICO.- Alejandra Guzmán envió un mensaje a Jenni Rivera, a quien calificó como una persona "neta y chingona", y aunque confesó que la extraña, la Guzmán asegura que se volverán a ver algún día.

A través de un mensaje compartido en Instagram, la rockera recordó a Jenni, quien falleció hace ocho años en un accidente aéreo.

"Querida Jenni, quiero decirte que te extraño, que me encantó conocerte, que me encantó cantar contigo, cantar 'Eternamente bella', 'Hacer el amor con otro', que tanto te gustaba, y saber todo lo que has dejado en nuestros corazones", expresó.

"Siempre fuiste neta, siempre fuiste chingona, amable, bonita y bella, así siempre te recordaré, y algún día te voy a volver a ver", afirmó la cantante de "Reina de corazones".