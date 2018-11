Explota el potrillo en pleno show, por video que circula en redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Fernández no está molesto ni enojado. Más bien está furioso por el video que se difundió hace unos días en redes sociales, en el que se ve durante una presentación en Mexicali mientras se frota la nariz en varias ocasiones al momento de interpretar el tema “Ya lo sé que tú te vas”.

Varios internautas se atrevieron a sugerir que esos gestos se debían a que es un posible consumidor de sustancias adictivas, lo que colmó la paciencia del cantante, informa el portal web de la revista Quién.

También te puede interesar: Miguel Bose encuentra consuelo al lado de Juanpa Zurita

Y es que El Potrillo no pudo más yestalló durante otro concierto, su segundo show en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde interrumpió por un momento su actuación para hacer un llamado a su público para que frene la difusión de ese material.

Además, aseguró que se trata de una campaña con la que se pretende ensuciar su carrera.

“Tengo que hablarlo y lo tengo que decir. De verdad no sé quién quiere seguir ensuciando; entiendan, hacen daño”, dijo un muy enojado Alejandro Fernández.

“Nunca en mi pu*a vida una niña, una de mis hijas (habló) para decirme cómo estaba, para ver si estaba bien, porque había visto un pu*o video, de verdad… Y no sé qué chin***s… Entiendan carajo, hacen daño, hacen daño al mandar todas esas chin******s, ¡No ma**n!”, continuó el potrillo.

De inmediato estallaron aplausos y gritos en apoyo al cantante. Y como era de esperar, su discurso llegó a las redes sociales.

Consciente de ello, El Potrillo comentó en su Instagram: “Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales, para no dañar a los demás sin fundamentos. ¡México son ustedes los que me hacen fuerte! Juntos podemos #SerConscientes”.