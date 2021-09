VIDEO: Cynthia Rodríguez responde sobre supuesto embarazo

Una de las parejas favoritas de muchos es sin duda la del cantante Carlos Rivera y la conductora VLA Cinthia Rodríguez, y es que se ha soltado el rumor que podría estar esperando a su primogénito

Este rumor fue cuando en una sección que conduce el Capi Pérez, mientras leía uno comentarios de los seguidores, uno decía que la guapa cantante tenía un aspecto en su rostro, por lo que inmediatamente dijeron que podría estar embarazada.

“Te ves muy rara de tu cara, ¿acaso será que estás embarazada? eso no se puede ocultar”, dijo un seguidor.

Cintia entre risa negó por el momento que estuviera esperando a su primer hijo.

“No sé cómo hay gente que dice que con ver la cara adivinan si estás embarazada o no, quiero que me digan, ¿estoy embarazada si o no? ¡No!”, dijo Cynthia Rodríguez

Sin embargo esta pareja que dio a conocer su relación en el 2016, han tratado de mantenerla lejos de los reflectores evitando chismes y polémicas, esperemos algún día está linda pareja pueda sorprendernos con la llegada de su primer hijo.

¡@SoyMargaritaVLA nos presenta los comentarios que nuestros conductores no han respondido en sus redes sociales! 🎉🤣📺 #DuetosQuieroCantar pic.twitter.com/7Q6sloA5cq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2021

