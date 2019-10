Excesos de José José le hicieron creer que tenía un cuarto hijo: Manuel José

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los excesos en los que José José cayó en varias ocasiones durante su fructífera carrera, hicieron que el “príncipe de la canción” creyera que tenía en un joven colombiano a un hijo ilegítimo.

De acuerdo con información de redes sociales, La Vanguardia y Telemundo, esto ocurrió porque, en 2011, José José escuchó en un reality show una de sus canciones en la voz de Manuel José, quien contó que era hijo ilegítimo del mexicano.

En el programa, el joven de 20 años en ese entonces, no pedía más que una cosa: pasar tiempo con quien según él era su padre.

“Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar que solo Dios te la da”, fue la respuesta de José José al joven, cuyo verdadero nombre es Brayan Fanier Álvarez Rojas.

Sin embargo, la prueba de ADN reveló que Manuel José no es hijo de José José, quien se mostró realmente triste por la revelación.

“Yo daba por hecho que Bryan podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”, afirmó el “príncipe de la canción” en su momento, además de que nunca dejó de apoyar al joven.

Tras darse a conocer la muerte de José José el pasado 28 de septiembre, Manuel José publicó en su cuenta de Facebook un video donde manifestó su sentir por el hombre al que nunca dejó de llamar padre.