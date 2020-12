Video: Hanna de Ha-Ash se distrae con el celular y casi se le va la carriola con su hija

Recientemente Hanna, integrante del grupo Ha-Ash, estuvo a punto de vivir un accidente al descuidar unos segundos la carriola con su hija adentro, todo por distraerse con el celular.

En la grabación se puede apreciar a Hanna que llega a su casa y mientras abre la puerta, la carriola de su hija comienza a moverse hacia atrás. En segundos, la cantante se percata del hecho y corre para alcanzar a su hija Mathilda. Fueron las propias integrantes de la agrupación quienes subieron el video a su cuenta oficial de Instagram

Este episodio de Hannah, nos recuerda en que Kim Kardashian olvidó a su hija en un hotel de París; hasta que se regresó para desfilar de nuevo pero esta vez con su pequeña North en los brazos.

Remember the time Kim Kardashian forgot North West and went back for her? 😂😂 pic.twitter.com/dVFoUdhVaJ