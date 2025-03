Video: Karla Sofía Gascón llega a los Oscar… para ser burlada

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar de Mejor Actriz por su participación en la película Emilia Pérez, se presentó en la ceremonia a pesar de la controversia generada por la difusión de antiguos tweets que contenían lenguaje ofensivo…. donde también se los recordaron.

Durante la presentación de los premios en los que se acostumbra mofarse de actores, películas y hechos actuales, Conan O'Brien hizo una clarísima y dura alusión a la polémica que rodea a Karla Sofía.

"Little fact for you, "Anora" uses the F word 479 times. That's three more than the record set by Karla Sofia Gascon's publicist" - Conan at the #Oscars2025 pic.twitter.com/YBYnDGI3UE