Video: Muere Kristina Lisina, la actriz para adultos cayó del piso 22 de un edificio

Kristina Lisina, actriz dedicada al entretenimiento para adultos falleció este lunes tras caer del piso 22 de un edificio en San Petersburgo, Rusia.

Hasta la tarde de este lunes, la Policía se encuentra investigado si la actriz porno, mejor conocida en dicho mundo como "Kriss the Foxx" se suicidó o fue un accidente lo que le pasó.

Según reportó el medio local, Moskovsky Komsomolets, que al momento de levantar el cuerpo de Lisina la policía halló en su mano una moneda con la inscripción "siempre estás en mi corazón".

Kristina Lisina tenía 29 años de edad y su cuerpo fue encontrado cerca de una área residencial en el distrito de Nevsky, confirmó el medio de comunicación local.

También circularon un video en donde se muestra a la actriz momentos antes de su muerte entrando al edificio donde vivía comiendo una bolsa de papas fritas.

La pareja de la actriz porno de nombre Rustam M fue quien, usando sus redes sociales, también comunicó el hecho.

Entre los mensajes, que subió el novio de Lisina dejó entre ver que la chica pasaba por un fuerte caso de depresión, pese a que acaba de comprar el departamento del que se suscitó el lamentable evento y lo que ella quería era tener una familia y ser amada.

"Le dije muchas veces que fuera a terapia, pero no estaba lo suficientemente estable como para hacerlo, no sé qué hubiera podido ayudarla", explicó Rustam en sus redes sociales.

La actriz de nacionalidad rusa entró al mundo del entretenimiento para adultos luego de haber tenido una mala experiencia laboral en un banco, así que decidió incursionar en este rubro, así lo externó ella en una entrevista.