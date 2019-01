Captan a Drake tocando a una menor en el escenario

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Drake causó revuelo en redes sociales luego de que un video presuntamente grabado en 2010 muestra al rapero en actitud de coqueteo con una menor de edad durante un concierto realizado en Colorado, cuando él tenía 23 años y la joven 17.

La grabación muestra el momento en que Drake baila junto a la joven, a quien besa en el cuello y abraza por detrás frente a la audiencia, la cual respondió con gritos y aplausos a las acciones del artista, publicó un portal de espectáculos El Horizonte.

Sin embargo, cuando tiene dudas sobre la edad de la mujer, el canadiense bromeó al respecto. 'Me puedo meter en problemas con esto, no puedo irme a prisión todavía, ¿cuántos años tienes, cómo es que te ves así?', cuestiona el rapero a la audiencia.

Antes de despedir a la joven del escenario señaló que 'Me divertí, no sé si debería sentirme culpable o qué, pero me gusta cómo se siente tu busto contra mi espalda', para después darle besos en el dorso de la mano, las mejillas y en los labios.

Hasta el momento y en medio de la controversia, el intérprete de 'In My Feelings' no ha emitido opinión alguna.