¿Vietnam prohíbe la película de 'Barbie' en sus cines?

El Gobierno de Vietnam ha prohibido la distribución de la película 'Barbie' por una escena en la que aparece un mapa del mar de China Meridional, ya que muestra la línea trazada desde Pekín y que implica asumir bajo soberanía china territorios que también reivindican como propios otros países vecinos.

El estreno de la película en Vietnam sería el 21 de julio, pero el Ministerio de Cultura ha ordenado paralizar la distribución por una imagen que considera "ilegal", en alusión a la conocida como 'línea de nueve puntos', según el responsable del departamento de Cine dentro del Gobierno vietnamita, Vi Kien Thanh, citado por el portal VnExpress.

China reivindica la soberanía de más del 80 por ciento del mar en disputa en virtud de un mapa de 1947 al que se oponen, además de Vietnam, Filipinas, Brunéi, Malasia y Taiwán.

En el caso de Vietnam, ya ha vetado varios documentos audiovisuales por la misma razón que 'Barbie', entre ellos la película 'Uncharted' en 2022.

La rueda de prensa de la película protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), inició hace unos días.

El cumpleaños de Margot cayó justo el día de ayer 02 de julio mientras realizaban entrevistas en Seúl, Corea del Sur, por lo que la producción le llevó un pastel al estilo 'Barbie' para 'soplar las velas', rodeada del cast y sus fans surcoreanos, quienes le pusieron el tierno apodo "Margot Robbie unnie".

margot robbie celebrating her birthday at the #barbie event in seoul pic.twitter.com/3kUN4MQx2z