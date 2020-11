Vinculan a proceso a Eleazar Gómez; pasará dos meses en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez se queda en la cárcel. Por lo menos durante dos meses, que es el tiempo que otorgó el juez para que se realice la investigación del delito que se le imputa.

El actor de la telenovela "La mexicana y el güero" fue detenido el jueves luego de que su novia, la modelo y actriz peruana Stephanie Valenzuela, lo acusara de haberla agredido.

Este viernes, luego de una audiencia que duró poco más de cinco horas, se decidió vincular a proceso Eleazar, lo que implicó también que se le impuso "la medida cautelar de prisión preventiva justificada".

El actor de Televisa actualmente se encuentro en el Reclusorio Varonil Norte y la acusación que se le imputó fue "violencia familiar equiparada".

Stephanie, a la salida de la audiencia declaró: "Voy a dejar que las cosas sigan su curso".

Eleazar Gómez intentó ocultar su identidad cuando lo detuvieron

Uno de los vecinos grabó el momento de la detención de Gómez, quien pidió que no lo grabaran, posteriormente trató de ocultar su identidad y al momento que lo cuestionaron sobre su ocupación aseguró era empleado de una empresa sin dar detalles.

Eleazar Gómez tiene un pasado que no le ayuda, ya que en sus anteriores relaciones han habido situaciones de violencia por parte del también cantante.

Danna Paola, Vanessa López, Elia Ezrré y Violeta Isfel fueron tres famosas que fueron humilladas y violentadas por el ahora detenido por violencia doméstica; sin embargo, no denunciaron y ahora Stephanie no quitará el dedo del renglón hasta que se haga justicia, además pretende ser ejemplo de otras mujeres a que no se queden calladas.

