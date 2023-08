ViruZz confirma que utilizó sustancias ilegales en combate contra DK Money

ViruZz se enfrentó a DK Money en un combate de boxeo que se llevó a cabo en el OVO Arena Wembley, en el mes de mayo, el día 13.

Casi tres meses después se reveló un aspecto que ha revolucionado las redes sociales, el creador de contenido español ha dado positivo a sustancias ilegales.

La pelea fue organizada por KSI, streamer inglés que es considerado como de los pioneros en este tipo de eventos de reunir a populares influencers para que combatan, con la intención de tener un mayor interés por parte de la audiencia, aunque no sean fanáticos del deporte como tal.

ViruZz allegedly tested positive and admitted to using illegal substances for his fight vs DK Money. After a complete investigation by The PBA, 10x the amount of testosterone was found in his body.



His Misfits 007 win is expected to be overturned on Monday. pic.twitter.com/7Pe99zIcAl