Vístete de negro con "Tuxedo" la nueva colección de Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana presenta su última creación para la temporada de Otoño-Invierno bajo el nombre 'Tuxedo', una colección que rinde homenaje al clasicismo del esmoquin.

Con 'Tuxedo', la firma italiana busca imprimir un sello de elegancia intemporal y sofisticación a cada una de sus piezas.

Desde los clásicos esmoquines hasta los vestidos más refinados, la colección promete ofrecer un estilo que evoca confianza y misterio en quienes lo visten, apostando por la simplicidad y la distinción en cada detalle.

"Para nosotros, diseñar un esmoquin significa ofrecer una elegancia atemporal, profundamente arraigada en nuestra cultura sartorial. Significa dar a la mujer un vestuario clásico que, huyendo de las modas actuales, le permita estar más segura de sí misma", afirmó la firma. "Con nuestro estilizado trazo en lápiz, recortado sobre papel blanco, también vestimos los sueños, las ambiciones y los deseos de la mujer Dolce&Gabbana", añadieron.

Bajo esta percepción, la colección fue creada con tejidos como redes, velos y encajes que crean transparencias sobre el cuerpo y los cortes que resaltan sus formas.

A través del esmoquin, la firma italiana da forma a la sastrería femenina, une los contrastes masculino/femenino, austeridad/seducción, permitiendo la expresión de estilos únicos y particulares mediante una sola prenda.

Por su parte, el negro afirma, diseña y estiliza dichas ideas. Los vestidos son iluminados con cristales preciosos, un traje negro refleja un estilo más sencillo, lineal y sartorial. Se convierte en un look misterioso.

"Siempre hemos encontrado nuestro estilo a través de la mujer: nuestros diseños nunca han sido abstractos, sino que son piezas que viven y respiran en el cuerpo de una mujer", aseguró Dolce&Gabbana.

Además del embajador coreano Doyoung, Mun Ka Young, también estuvieron presentes en el desfile personalidades como Eva Mendes, Maya Jama, Bianca Balti, Ashley Graham, Alton Mason, Annalisa, Mahmood y Michele Morrone.

Ojaerocks caption he must be beaming with pride for doyoung and gayoung the two only asian global ambassadors for dolce gabbana😭😭 pic.twitter.com/wLWDkGGHGF — doyoung MFW! (ᓀ‸ᓂ) (@ddoingxo) February 28, 2024

Coco Rebecca Edogamhe, Fai Khadra, Golì & Assia, Gabbriette, Olivia Culpo, Emili Sindlev, Emma Brooks, Leonie Hanne, Tamara Kalinic, Julia Hussein, Pelayo Diaz, Clara Kong Vila, Renata Notni y Valentina Ferrer fueron los demás invitados a la presentación de 'Tuxedo'.

Con información de Reforma.