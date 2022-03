Viuda de Vicente Fernández rechaza que censure a Televisa por bioserie.

María Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, rechazó que el litigio que inició contra Televisa por la transmisión de la bioserie sobre el cantante, sea un tema de libertad de expresión.

"Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que se pueden hacer series de sus vidas cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie usando su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa", indicó mediante un comunicado.