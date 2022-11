A siete días del estreno de la película Black Panther: Wakanda Forever, se reveló el soundtrack del filme, en la cual participaron artistas mexicanos, y que dentro de la lista se encontró a la compositora del tema ‘Canción sin Miedo’ (un himno feminista).

La cantante Vivir Quintana interpretó el single ‘Árboles Bajo el Mar’, que grabó a dueto con la rapera Mare Advertencia, quien es también una activista y feminista en México, y que fueron invitadas por Marvel.

Fue por medio de su cuenta de Twitter en la que la producción de la cinta dio a conocer la lista de canciones y quienes fueron quienes accedieron a prestar su voz para la banda sonora.

Asimismo, el rapero mexicano ‘Alemán’ colaboró con el tema ‘Pantera’, junto al nigeriano ‘Rema’; otros paisano que participó en el OST de Black Panther 2 fue Santiago Ogarrio, más conocido como ‘Blue Rojo’, con el single ‘Inframundo’.

Uno de los temas se grabó en un idioma indígena mexicano por ADN Maya Colectivo y que lleva por nombre ‘Laayli' Kuxa'ano'one’; por su parte, Calle x Vida prestó su voz para ‘Mi pueblo’, mientras que Foudeqush lo hizo para ‘La Brisa’; finalmente, Snow Tha Proyect cantó ‘La Vida’.

La película Black Panther: Wakanda Forever presentó un enlistado completo de los artistas que tuvieron participación en el soundtrack, y que además de los cantantes mexicanos, estuvo también Rihanna.

'Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By' soundtrack is available this Friday, November 4 - feat. the lead single "Lift Me Up" from @rihanna, plus performances by @snowthaproduct featuring E-40, and more. Pre-save now: https://t.co/SWVqO92POh pic.twitter.com/iSM66oxAsQ