Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada: Bárbara de Regil vs. Aries Terrón

"Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y ser juzgada", confiesa Bárbara de Regil en un video de 10 minutos en donde les platica a sus seguidores su sentir luego de estar en la polémica por la proteína que promociona.

De Regil apuntó que no estaba segura de subir dicho video, pero dado a que su salud mental ha sido afectada, decidió escribir sus emociones en una hoja para después romperla y así liberarse.

"Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario, las redes en general son una plaza de linchamiento en la que todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás".

Barbará de Regil asegura que nunca amenazó a Terrón

La actriz confesó que los ataques que ha recibido estos últimos días han sido muy fuertes, todo a raíz de las supuestas amenazas que hizo a un nutriólogo Aries Terrón, las cuales, asegura, nunca han existido.

"Pero estos últimos días han sido terribles pues vivo un constante ataque, que acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y siento que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrán para difamarme como lo hace".

De Regil, que mostró el análisis de laboratorio certificados por Cofrepris que le realizaron a su proteína, dijo sentirse amenazada por aquellos que han creído en las falsedades de Aries, y que lo peor es que dichas amenazas no sólo han sido para ella, sino también para su familia, lo que la tiene atemorizada.

"Me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación, vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada, mi familia también. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija y que la van a violar también; por supuesto que voy a meter mis denuncias, pero no las voy a meter contra ti, Aries, sino en contra de todas esas personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú", expresó.

Bárbara de Regil lamentó que Aries descalificara su producto porque ella es mujer y actriz, y mostró el video en el que la calificó como "pendeja".

¿Por qué De Regil apoyó al Partido Verde?

Finalmente, la influencer aprovechó para explicar su apoyo al Partido Verde en plena veda electoral, y admitió que le gustó una de las propuestas del partido y que, en efecto, desconocía la llamada veda.

"Díganme pendeja, inculta por no saber de la veda electoral, pero me gustó la causa y la apoyé".

Aries Terrón vs. Bárbara de Regil y el suplemento alimenticio

Aries Terrón vs. Bárbara de Regil En un video de YouTube, el nutriólogo Aries Terrón analizó el suplemento alimenticio Loving It, una proteína vegana lanzada a la venta por Bárbara de Regil, quien es fanática del ejercicio y la vida saludable

En meses recientes, la actriz anunció el lanzamiento de su producto, el cual ha sido promocionado por Danna Paola y Andrea Legarreta, entre otras celebridades.

En el video, Terrón señala que envió la proteína a un laboratorio certificado para que analizaran sus componentes. El YouTuber señala que espera que Bárbara de Regil se tome sus comentarios como sugerencias para llevar Loving It al siguiente nivel de calidad.

Según el nutriólogo, se cometieron varios errores en la producción de la proteína. Por ejemplo, señala que "agregar aminoácidos aislados a un suplemento de este tipo no es algo positivo, es algo negativo. A esta práctica se le conoce como aminospiking, que consiste en agregar aminoácidos para abaratar costos".

Posteriormente, señala otro supuesto error en los ingredientes. Según el experto, "es totalmente verídico que ciertos adaptógenos traen beneficios comprobados por la evidencia científica, tales como el Panax Ginseng contenido en Loving It, que te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, te puede ayudar a ciertos beneficios cognitivos, al sistema inmune, etc.", sin embargo, señala que la proteína de Bárbara de Regil probablemente no contenga la cantidad necesaria para tener un beneficio real.

