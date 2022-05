Vivo temiendo salir a la calle: Joy Huerta lloró al hablar de feminicidios

La ola de violencia que viven las mujeres en México conmocionó a Joy Huerta, integrante de Jesse y Joy, durante una conferencia de prensa sobre su nuevo disco titulado “Clichés”.

La cantante mexicana rompió en llanto al asegurar que vive con mucho miedo e impotencia por todas las mujeres desaparecidas y feminicidios en el país.

Joy destacó la importancia de tomar las calles y exigir un México más seguro para las mujeres. Además, compartió su experiencia en las marchas feministas y aseguró que junto a sus hermanas ha salido a luchar por un mejor futuro.

Las redes sociales son cosa del pasado para la intérprete de “Corre”, pues aseguró que ya no puede con las malas noticias y la censura, pero sabe que la unión entre las y los mexicanos puede hacer la diferencia.

“Perdón que llore, me he alejado mucho, mucho de las redes sociales porque la vida ya no me da para las malas noticias. No puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta y lo digo con miedo al mismo tiempo porque sé que vivimos en un país en el que cada vez más se empieza a atacar la libertad de opinión. Pero lo digo con la misma certeza que sé que todos los mexicanos y las mexicanas queremos un mejor país, estamos en esa lucha, y creo que entre todos nosotros y nosotras podemos sacar adelante este país”, añadió.