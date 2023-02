Vladimir Putin condecora al actor Steven Seagal en Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin condecoró el lunes a Steven Seagal, el actor estadounidense de películas de acción quien cuenta con la ciudadanía rusa.

Seagal recibió la Orden de Amistad, informó el gobierno ruso en su portal de internet. El galardón es para personas que según Rusia han contribuido a mejorar las relaciones internacionales.

Vladimir Putin has awarded Steven Seagal the Order of Friendship for his contribution to “international cultural and humanitarian cooperation.” Seagal’s only global humanitarian act has been to stop making movies in the West. pic.twitter.com/jnK9zH8X2H