Vocalista de The 1975 critica leyes anti-gays; cancelan festival musical en Malasia

El viernes 22, se llevó a cabo el festival musical 'Good Vibes' en Malasia, donde el vocalista de la banda británica ‘The 1975’, Matty Healy, se llevó el foco de atención tras hablar sobre las leyes ‘anti-gay’ del país y luego proceder por besarse con otro de los miembros.

Durante su presentación, el vocalista dio un discurso lleno de obscenidades, Healy criticó la posición del gobierno contra la homosexualidad y luego besó al bajista Ross MacDonald.

British band, The 1975, has allegedly been banned from Malaysia after its frontman Matt Healy kissed his male guitarist at Good Vibes Festival 2023.



Healy also spoke about LGBT rights before the band was told to stop performing halfway through the set. pic.twitter.com/m6iRmt5oZq